『キッチンカウンター アルミナ2 シルバー 120cm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 23時 20分に出品され04月30日 23時 20分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>キッチン収納>>>食器棚・キッチンカウンター
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ニトリ
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落札価格15400円
471 入札履歴
終了
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