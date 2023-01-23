『キッチンカウンター アルミナ2 シルバー 120cm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 23時 20分に出品され04月30日 23時 20分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 幅120cm ×奥行45cm ×高さ91cm



一番左の扉に2ヵ所傷があります。同じ扉に斜めから見ると見える擦れのようなものがあります。その他おおむね綺麗ですが中古品にご理解ある方のみお願いいたします。



収納力もあり使いやすいです。

背面も側面と同じ白の化粧板になっています。

今回引っ越し先でサイズが合わず、新しい物を購入しましたが、比較してアルミナ2は細部までとても質がいいなと感じました。

120cmでお探しの方にとてもおすすめです。





※価格交渉不可 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>キッチン収納>>>食器棚・キッチンカウンター 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ニトリ