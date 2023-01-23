『【希少】PUNK DRUNKERS×M×M×M コラボスカジャン リバーシブル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 04時 05分に出品され04月16日 04時 05分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #桜

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※状態等よくご確認下さい‼︎

※断捨離のため出品致します‼︎





●商品名



PUNK DRUNKERS×M×M×M



コラボスカジャン リバーシブル





●サイズ



Lサイズ



身幅: 58

着丈: 67

ゆき: 87





●カラー



パープル×ゴールド(写真1,2枚目)

ブルー×ホワイト(写真3,4枚目)





●素材



ポリエステル: 100%





●状態



B(一般的な使用感、リブ毛玉あり(※))



※着用自体に問題なし





●商品メモ✍️



2ブランドコラボで非常に希少な商品です。

リバーシブルなので2WAYで着用可能です。

メンズ・レディース共にオススメです^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: パンクドランカーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】PUNK

DRUNKERS×M×M×M コラボスカジャン リバーシブル