『4k2582 長襦袢 正絹 単衣 青 白 花柄 和装 着物【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 11時 29分に出品され04月21日 11時 29分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着物 長襦袢 レディース ブルー ホワイト 柄物です。



所々別布を使った仕立てです。



画像に写っている物がすべてです。

コメント無し即購入OKです。



出品時価格¥12000

品番#4k2582

#出品商品一覧はこちらmrmu

●サイズ：

身丈(肩から) 約125cm

裄丈 約63cm

袖丈 約49cm

前巾 約27.5cm

後巾 約30cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材：

シルク

●状態：

前身頃に汚れがあります。(画像8、9)

背中に汚れがあります。(画像10)

ご理解のある方のみご購入下さい。

リサイクル商品ですので新品の頃と比較して経年劣化している可能性があります。

キズ、シミ、汚れ、変色、ほつれ、シワ、毛玉、臭いなどが気になる方、神経質な方は購入をお控えください。

画像以外のダメージがある場合もあります。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項：

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

添付画像や商品説明にて商品特徴を出来るだけ正確にお伝えするように、十分に注意をしていますが、完璧とまではいかない場合がございます。

誠に恐縮なのですが、その点にご理解のある方のみご購入下さい。

小さく折りたたんで圧縮して発送致します。

商品の大きさによっては真空パックして発送致します。

当方ではリサイクル梱包資材を使っております。

らくらくメルカリ便で発送予定ですが、

梱包サイズや運送状況によってはゆうゆうメルカリ便に変更する事があります。あらかじめご了承くださいませ。

通常1〜2日で発送致しますが、時期によっては発送をお休みさせていただく事がございます。プロフィール欄にてお知らせしておりますので、ご確認宜しくお願い致します。



コメントなど遅れる場合があります。あらかじめご承知の程、

宜しくお願いします。

また、コメント中であっても即決の方を優先させていただきますので、何卒ご理解お願い致します。



気持ちの良いお取引になるようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 4k2582

長襦袢 正絹 単衣 青 白 花柄 和装 着物