『MULTI COLOR BANDANA PAISLEY SHIRT【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 37分に出品され03月28日 22時 37分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆MULTI COLOR SHIRT bandana paisley pattern Shirt☆





◇◆◇

マルチカラーのバンダナ・ペイズリー柄のシャツです☆



シルクのような肌触りで、ペタペタしませんので、これからの季節にピッタリです☆



色の配置等も秀逸ですので、是非この機会にお買い求めください☆





☆size：L〜XL程度

身幅63

着丈80

肩幅53

袖丈29



★color：multicolor



☆状態：美品ですが、あくまでUSEDですので、ご理解のない方はご購入をお控えください。











#だいたい商店のUSEDトップス・アウター



#だいだい商店の新品トップス・アウター









♧お値段の交渉について♧



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カラー...マルチカラー

柄...総柄/バンダナ・ペイズリー

カラーデザイン...オープンカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MULTI

COLOR

BANDANA

PAISLEY

SHIRT