『BACKLASHコットンレーヨンシャツ/バックラッシュレザーパンツジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 01時 55分に出品され03月22日 01時 55分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ISAMUKATAYAMA BACKLASHの

コットンレーヨンシャツ



1度着用し洗濯したのみです。



レーヨンが入っており、少し艶感のある肌触りのいい生地です。



Sサイズですが大きめな作りでシンプルながらも、襟が小さかったり丈が長めでオシャレなシャツです。



品番:1987-02

プライス:¥31,900

カラー:BLACK

サイズ:S



肩幅51

身幅53

着丈80

袖丈62



素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



カラー···ブラック



柄···無地



カラーデザイン···レギュラーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: イサムカタヤマバックラッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BACKLASHコットンレーヨンシャツ/バックラッシュレザーパンツジャケット