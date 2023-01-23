『【美品】PORTERポータートートバッグ737-17801【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 03時 23分に出品され03月06日 03時 23分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER HYBRID ポーター ハイブリッド トートバッグ ブラック 黒 737-17801



ほぼ新品同様です。サイズが合わず

出品いたします。



商品名 :トートバッグ

ブランド ポーター

カラー:ブラック

付属品 本体のみ

定価 39,600円



使用状況 :新品同様です。

気になるところは写真ご確認お願いします。



【サイズ】

W:380mm/H:335mm/D:155mm

重量 675g

カラー:ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】PORTERポータートートバッグ737-17801