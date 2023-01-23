『豪華色打掛✨赤系 更紗鳳凰花文 金銀糸 ラインストーン入り 婚礼衣装 ☆【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 22時 14分に出品され03月06日 22時 14分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き、ありがとうございます。



【豪華なデザイン】

この色打掛は、赤地に金色の花柄と円形の装飾が施されており、非常に目を引くデザインです。豪華な刺繍が施されており、特別な日を祝うのにふさわしい一着です。



【高品質な素材】

絹素材を使用しており、柔らかく滑らかな手触りが特徴です。高級感があり、着用することで一層華やかさを引き立てます。



【特別な用途】

結婚式や特別な行事に最適で、伝統的な日本の美しさを体現しています。



- 色: 赤

- 模様: 花柄、円形の装飾、更紗

- 素材: 絹

- デザイン: 豪華な刺繍

- 裾: オレンジの縁取り

- 用途: 結婚式、特別な行事

- スタイル: 色打掛



【注意事項】

※商品は中古品です。チェックには注意を払っておりますが、見落としがある場合もございます。

表記・記載のないシミ・ヤケ・ダメージ等がある場合がございますことあらかじめご了承ください。

また汚れなどの見解に関しましては個人差がございますので完璧を求められる方・また細かな点まで気になられる方、購入をお控え下さい。



完璧を求める方はご購入をご遠慮下さい。



発送は簡易包装にて、お送りします。

よろしくお願い致します。





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