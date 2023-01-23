『豪華色打掛✨赤系 更紗鳳凰花文 金銀糸 ラインストーン入り 婚礼衣装 ☆【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 22時 14分に出品され03月06日 22時 14分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
⭐️早い者勝ち⭐️【超絶至宝品】⭐️国指定重要無形文化財⭐️【本結城】⭐️地機⭐️手括り⭐️紬
¥ 43962
Y1814◇正絹 高島屋謹製 手縫い仕立て 麻の葉 大島紬 着物
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総絞り羽織 正絹 Sサイズ 未使用に近い
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ZF472 袋帯 逸品 よろけ織 花唐草 鳳凰 金糸 未仕立 正絹 六通 高級
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ZF947 単衣 紬 正絹 上質 高級 広衿 着物
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4k2524 名古屋帯 絹 西陣織 真綿紬 白 グレー 花柄 和装 着物
¥ 9048
落札価格19500円
233 入札履歴
終了
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