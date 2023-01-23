『『新品』プロトレック 電波ソーラー PRW-3100-1JF【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 19時 57分に出品され03月29日 19時 57分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 完全新品です！



・未使用、タグ付き

・傷、汚れなし

・送料込み



PRW-3100-1JF

定価：¥44000 (40000+税)

参考価格(amazon) 36800



※バッテリーは切れているので使用前に充電して 下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カシオ

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電波ソーラー

PRW-3100-1JF