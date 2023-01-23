『新品未開封 AirPodsPro 第2世代 USB-type C【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 11時 24分に出品され05月09日 11時 24分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第2世代)



Type-Cの充電ポートです 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用