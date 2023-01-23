『未使用✨ブラックレーベルクレストブリッジ ニット切替コンビブルゾン チェック L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 56分に出品され03月29日 21時 56分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭕️状態•••タグは取ってしまいましたが未使用です♪



⭕️サイズ•••L



⭕️カラー•••グレー 灰色



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⭕️アイテム

ブラックレーベルクレストブリッジ ウェーブシャドーチェックコンビニットブルゾン

チェック 切替 中綿



⭕️採寸(平置き計測)

肩幅43

身幅50

袖丈67.5

着丈70



多少の誤差はご容赦ください



⭕️素材•••画像をご確認ください





検品は十分しておりますが、稀に見落としのある傷や汚れがある可能性もございます。

また、丁寧な梱包を心がけていますが、万が一、配送時の破損や事故等があった場合は、当方で責任を負いかねますので、全てご理解いただける方のみご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用✨ブラックレーベルクレストブリッジ

ニット切替コンビブルゾン チェック L