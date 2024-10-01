『fossil フォッシル big tic leather 腕時計【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 07時 26分に出品され04月01日 07時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フォッシルのビッグティックアニメーションウォッチです。

正規店で購入したものです。



2024.10 電池交換済み、稼働確認済み

プッシュボタンによるスクロール変更も問題ありません。



時計部分は目立つキズ等見当たりませんが、ベルトはレザーの為使用感あり。

状態は画像にてご確認ください。



下記と併せてご納得の上ご購入お願い致します。



購入前に下記注意をよくお読み下さい。



※撮影時の段階で稼動としています。

※時刻が進む事を基準として稼働とします。

※ 到着時の防水性能、及び稼働の保証は出来ません。返品は不可とさせていただきます。



中古品ですので中軽度な傷汚れ、劣化などはご了承の上ご購入お願いします。



箱、付属品はありません。





文字盤カラー···ブラック

ベルトカラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フォッシル

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ fossil

フォッシル big

tic

leather

腕時計