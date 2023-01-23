『【新品】スーツケース キャリーケース シルバー TSAロック 機内持込 軽量【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 23時 51分に出品され04月08日 23時 51分に終了予定です。即決価格は8,642円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ミニキャリーバッグ付き

■アルミフレームで頑丈！軽量！

■ダイヤル式・TSAロックの2種ロック搭載



※商品写真・画像転載、複製、改変は禁止いたします



▼新品・未使用 ▼即購入OK ▼匿名発送

▼午前8時までの購入は当日発送



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-----------------✶商品説明✶------------------

【サイズ】

■本体：Ｓ（約37L）

■外寸：56*37*23cm

■内寸：47.5*34*22.5cm

※タイヤのデザインが商品画像1枚目と相違しています。

実物写真参照



■ミニキャリーバッグ：30*22*15cm



【カラー】シルバー

【材質】アルミ製



【頑丈・ 超軽量】

PC+ABS樹脂、強度を向上し軽量化。耐衝撃性と耐久性に優れた強化アルミフレームを採用。重量3.2kg、容量は36ℓ、1～3泊の短期旅行には十分な大きさです。



【ダイヤル式TSAロックを二つ】

世界基準のTSAロックを二つ搭載し、スタイリッシュでありながら、外出がより安全になります。鍵不要のダイヤル式ロック、3桁の暗証番号を設定できます。

※本体の鍵穴はTSA職員の検査用ですので、付属の鍵はございません。



【ゴム付きダブルキャスター】

１つのキャスターにタイヤが２つ付いている双輪キャスターです。安定感が向上し、360度自由回転で、でこぼこの道でもスムーズな移動が可能です。また、キャスター部に特殊ゴムを採用しアスファルト上でも回転摩擦音を低減しました。



【三段調節キャリバー アルミコーナーパッド】

アルミ製のキャリーバーが頑丈で、高さ3段階調節が可能です。また、四つの角を傷や衝撃から保護ため、アルミ制コーナーパッドを採用。



★ミニキャリーバッグ★

ポータブルハンドルでフィットが良く、背面にベルト付き。スーツケースと一緒に使用して大変便利です。



【耐久性に優れている】

底部は四隅を高くする設計、箱をしっかり立てることができ、箱の耐久性を増加します。



▼発送時にミニキャリーバッグをスーツケースの中に入れて梱包致します



▼一部に生産時の傷、汚れあり

※写真参照



283-112*5200*1450/

$$10880



キャリーケースサイズ...S(〜3泊)

特徴...機内持ち込み可、TSAロック付き



カラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品】スーツケース キャリーケース シルバー TSAロック 機内持込 軽量