『JAM Project オリジナル刺繍シャツ XLサイズ ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 07時 37分に出品され03月31日 07時 37分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JAM Project オリジナル刺繍シャツ XLサイズ ブラック 「MOTTO! MOTTO!! App」限定オリジナルグッズ



サイズ：XL 着丈約71㎝、身幅約58㎝、肩幅約51.5㎝、袖丈約23㎝



未開封です。

パッケージには細かいキズなどはあります。

画像現品です。内容や状態をご確認して頂き、少しでも状態等が気になる方、新品同様をお求めの方はご遠慮下さい。

※こちらで気付かない様なキズや擦れ、汚れ等ありましたらご容赦下さい。



メルカリ便：宅急便コンパクト

大きさの関係上、折りにたたんでの発送になります。



#JAMProject 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用