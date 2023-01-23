『DUSTCELL 2nd Mini Album「ROUND TRIP」【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 15時 04分に出品され03月20日 15時 04分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ぷちぷちで梱包します。



収録曲

1：TULPA

2：ANTIHERO

3：透明度

4：Kick It Down

5：オルターエゴ

6：SAVEPOINT

7：過去の蜃気楼



商品説明

22年8月にリリースした最新作 1st Mini Album「Hypnotize」以来、7ヶ月ぶりとなる2枚目のMini Album「ROUND TRIP」が完成。

22年に行ったTOKYO DOME CITY HALLでのワンマンライブで披露した初のバンドサウンドの新曲「過去の蜃気楼」、メンバーのMisumiのボカロ代表曲「オルターエゴ」のカバーなど、全7曲を収録。

DUSTCELLの活動初期〜現在のサウンドを往復旅行するような、原点回帰且つ現在進行系のDUSTCELLを感じられる1枚になっている。

ジャケットアートワークはイラストレーターのGASの書き下ろし。



【収録曲】

7曲



神椿スタジオ

KAMITSUBAKISTUDIO 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>邦楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

CD

邦楽 タグ DUSTCELL

2nd

Mini

Album「ROUND

TRIP」