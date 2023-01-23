『プランテーション チュニック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 18時 48分に出品され04月01日 18時 48分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プランテーション

チュニックです。



【サイズとフィット感】

Mサイズで、リラックスしたフィット感があり、体型を気にせずに着用できます。カジュアルなスタイルにも、ぴったりです。



- 色: ネイビー

- 素材: 毛53%、綿36%、ポリウレタン11%、ポリエステル1%

- サイズ: M

左右ポケット有



脇下約 50㌢

着丈約 100㌢

写真よりも少し暗めのお色になります。

あくまでも中古品になりますのでご理解ある方よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プランテーション

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ プランテーション チュニック