『【2024年10月詰】 十四代 本丸 プレミアム日本酒 1800ml【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 22時 29分に出品され03月04日 22時 29分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 十四代 本丸 秘伝玉返し プレミアム日本酒



容量 1800ml



製造年月···2024年10月A



（焼酎、ウイスキー、ブランデーは時間＝熟成ですが、日本酒は封を切らなくても経年劣化、酸化はしていくので、なるべく新口の方がオススメだと私は思います。）



新品未使用品です。



徹底的な管理の元、メーカーの推奨する適温にて保管しておりますが、ショップでは御座いませんので発送は常温のメルカリ便になります。



写真は前回の使い回しです。



高木酒造さんのサイクルが変わりまして、本丸の製造本数がかなり減りました。

今後もっと値上がりすると思います。



宜しくお願い致します。



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なお、コメントで値下げをするだけしてお返事が無かったり、商談成立しなかった場合、今後のお取引に影響しますのでコメントを消去させて頂きます。）



購入成立後すり替え防止の為返品、交換、返金、キャンセル等はお受け出来ませんので予めご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>日本酒 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジュウヨンダイ