『b353【orslow】107 2year wash オアスロウ セルビッジ M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 10時 52分に出品され03月30日 10時 52分に終了予定です。即決価格は7,940円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【アイテム】



オアスロウ デニムパンツ ジーンズ Gパン インディゴ 希少 レア セルビッチ セルヴィッジ 赤耳



【実寸サイズ】



サイズ：M



総丈：103

ウエスト幅：37

わたり幅：24

股上：30

股下：75

裾幅：20





※素人・壁掛け採寸の為、多少の誤差はご了承ください。



【素材】



上記の写真をご覧ください。



【状態】



特に目立った汚れはなく、使用上問題はありません。



この機会にいかがでしょうか



【カラー】



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現実と色味が異なる場合がありますのでご了承の上、ご購入ください。



【配送】



簡単包装にて1〜2日程度で発送致します。

仕事の都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。







◆ 他にも当店では、小さいサイズから大きいサイズ、ヴィンテージ・メンズ・レディース・tシャツ・セーター ・vintage・古着・古着女子・ふるじょ・古着男子・女っぽ・今っぽ・ジェンダーレス・ビッグロゴ・海外ガール・Y2K・パーカー・ワンピース・ニット・スウェット・セットアップ・スカート・パンツ、など幅広く取り扱いしております。





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@3432 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オアスロウ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ b353【orslow】107

2year

wash オアスロウ セルビッジ M