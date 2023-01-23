『MATSUFUJI Raven Pattern Knit Vest サイズ3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 19時 16分に出品され03月26日 19時 16分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年にセレクトショップで新品購入しました。お店での試着のみです。黒とネイビーの糸が編み込まれた素材です。

袖口が大きめの作りなので、スウェットなどの厚みのあるトップと合わせて着用できるかと思います。

クリーニング店でクリーニング済みです。暗所にて大切に保管しています。



付属品

紙タグ、予備のボタン1個



サイズ3(Mサイズ相当)

肩幅···45cm

身幅···54cm

着丈···61cm

※平置きにて採寸しました。素人採寸です。多少の誤差はお許しください。



素材や定価などの詳細は紙タグの写真をご参照ください。(写真4枚目)



カラー···ブラック×ネイビー



季節感···冬,秋,春



コメント無し、即購入可能です。

ご検討の程よろしくお願いします。



#MATSUFUJI

#matsufuji

#マツフジ

#まつふじ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MATSUFUJI

Raven

Pattern

Knit

Vest

サイズ3