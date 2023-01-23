『エアコン非粘着テープ KT-50 (100個)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 13時 15分に出品され04月08日 13時 15分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＫＡＰＡＳオリジナル非粘着テープ 100個

50mm 18m 5巻入り×20本 アイボリーです。



エアコン取り付け用、しなやかで巻きやすいです。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>エアコン 商品の状態: 新品、未使用