『NEC LAVIE PCーHM350PAW 画面不良ジャンク品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 39分に出品され03月14日 14時 39分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【プロセッサ性能】

このノートパソコンは、Intel Core i3 8th Genプロセッサを搭載しており、日常的なタスクや軽い作業に適しています。



【デザイン】

ホワイトの洗練されたデザインで、どんな環境にもマッチします。軽量で持ち運びにも便利です。



【状態】

画面に破損が見られます。ジャンク品とお考え下さい。ヤマダ電機で新品購入しました。

使用頻度は少ないですが何故か画面が壊れました。PCに詳しくないので、お詳しい方に

ご購入して頂きたいです。金額はご相談の上

再検討させて頂きます。



- プロセッサ: Intel Core i3 8th Gen

- 色: ホワイト

- 画面状態: 破損あり

- キーボード: 日本語配列

- 接続ポート: USBポートあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エヌイーシー