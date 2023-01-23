『PORTER＿SHEA TOTE(L)＿ポーターシアトートバッグビジネス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 18時 01分に出品され04月11日 18時 01分に終了予定です。即決価格は14,251円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態は完品に近い極美品。SHEA(シア)シリーズのトートバック(L)です。人気モデルですので特に説明は不要かと思います。オリーブカラーで通勤通学からプライベートまで活用出来る一品です。状態の受け取り方は個人差ありますので各側面からの写真を必ずご確認下さい。





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■モデル

PORTER / SHEA / TOTE BAG(L)



■カラー

オリーブ



■素材

表：ナイロンポリエステルツイル（裏面：ウレタンコーティング）（ポリエステル綿ボンディング加工）

裏：ナイロンツイル （裏面：ウレタンコーティング）



■サイズ

W320 / H310 / D125





メイン素材にはざっくりとした織り目のナイロンとポリエステル交織のツイル生地を使用しており、軽量で手触りが良いのが特徴です。タテ糸にナイロン糸、ヨコ糸に原料の段階から着色した黒のポリエステル原着糸を使用しているので、上品で落ち着いたカラーリングとなっています。内装はグレージュカラーで統一して柔らかい印象に仕上げています。



ファスナーは、滑らかな開閉が特徴のシンメトリックファスナーに、光沢の綺麗なエバーブライトゴールドカラーを採用、女性らしい光沢感を出しています。また、通常よりも細く長めの革引き手を付属し、女性でも掴みやすくさらにカジュアルになりすぎない印象にしました。こちらのトートバッグは肩掛けも可能なハンドルの長さです。B5サイズの書類が入ります。



トートバッグ（L）は普段使いにちょうど良い、A4サイズの書類が入るサイズです。内装には11inchのPCが収納可能なポケットを備えています。ハンドルは肩掛け可能な長さです。

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※気になる箇所はお気軽に質問ください採寸・写真追加致します。

















ビームスBEAMS／ユナイデットアローズUNITED ARROWS／スピック＆スパンSpick and Span／ジャーナルJOURNAL STANDARD／無印 MUJI／社会人／就活／通勤／出張／通学／2WAY／3WAY／ブリーフケース／ビジネスバック／リュック／トートバック／ボストンバック／ショルダーバック／マザーズバック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PORTER＿SHEA

TOTE(L)＿ポーターシアトートバッグビジネス