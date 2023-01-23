『Rimowa ２輪スーツケース サルサ 機内持ち込み【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 20時 27分に出品され04月25日 20時 27分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|ブランド:
|リモワ
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落札価格12500円
500 入札履歴
終了
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