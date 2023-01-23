『Rimowa ２輪スーツケース サルサ 機内持ち込み【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 20時 27分に出品され04月25日 20時 27分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Rimowa リモワ 2輪スーツケースサルサ

【製品情報】

高さ54cm×幅36cm×奥行20cm

機内持ち込み: 可



カラー:

マットブラック



ロック:

TSAロック付き 正常に作動。

3年ほど前に正規店で交換(000に設定してあります)



その他:

内側ファスナー片方壊れています(もう片方で閉められます)

ホイールは回りますがベルトがボロボロ、交換要かと思います

テレスコタイプのハンドルは一度正規店にて交換しました。



【傷・汚れ等】

10数年ほど前に購入し使用していました。傷・汚れは年数なりにあります。



※個人出品となりますので、中古品ということをご理解いただいた上ご入札ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: リモワ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Rimowa

２輪スーツケース

サルサ

機内持ち込み