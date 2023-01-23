『SAMANTHA VEGA 一部店舗限定レースアップハートビジューミニフラッター【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 18時 31分に出品され03月29日 18時 31分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)公式オンラインショップ＆一部店舗限定レースアップハートビジューフラッターミニ



ブラック



数回使用しましたが、綺麗な状態です

肩掛け用の紐もお付けします



定価:23,100円



即購入⭕️

値下げ交渉可能です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サマンサヴェガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ SAMANTHA

VEGA

一部店舗限定レースアップハートビジューミニフラッター