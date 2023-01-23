『白州山﨑サントリーウイスキー720ml180ml 12年ミニボトル混みのセット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 40分に出品され03月04日 01時 40分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ①白州 720ml

大切に保管しておいたものを友達が開けようとしたところを制した名残で、少しラベルが剥がれかかっています。これ以上剥がれないようにテープで留めておりますが中身は新品です。



② 山﨑 180ml

新品美品



③ 白州 12年 50ml

新品ですが見た目少し古い感じがします。



④ 山﨑 12年 50ml

新品ですが見た目少し古い感じがします。



大切にとっていたものですが、ウイスキーしばらく飲めないので出品します！ 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サントリー