『❤️新品❤️HerliptoEssential Cable Knit Set ピンク【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 10時 42分に出品され03月05日 10時 42分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用機会がない為、お譲りいたします。

新品未使用品ですが、自宅保管のため気になさらない方がいらっしゃればご購入下さい。



サイズ:S

カラー:ピンク





#ハーリップトゥ

#カーディガン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ハーリップトゥ

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