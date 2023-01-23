『comoli タータンチェックシャツ サイズ1【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 16時 53分に出品され05月05日 16時 53分に終了予定です。即決価格は11,925円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2回着用の品をこちらにて購入。

その後3回着用しました。



サイズですが旧パターンのため、

ジャストめに感じられるかもしれません。

トレンドに沿っており、むしろ良いかと思います。



寸法は下記の通りです。

サイズ1

肩幅46

身幅56

着丈72

袖丈59

素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。



ご検討宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ comoli

タータンチェックシャツ

サイズ1