『古着 Carhartt ダックベスト V01 BLK サイズS【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 50分に出品され03月22日 03時 50分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】

商品名：古着 Carhartt カーハート ダックベスト ブラック V01 BLK メンズサイズS 美品

ブランド：Carhartt カーハート

特徴： ヴィンテージ / ベスト / フルジップ / キルティングライナー

モデル/形状：ダックベスト / V01 BLK

素材：コットン100%

色：ブラック

柄：無地

生産国：メキシコ

年代：00年代頃

状態：目立った傷や汚れなし

USEDですので使用感などございますが、まだまだご愛用していただけます。 古着という事をご理解の上ご注文よろしくお願いします。

【状態追記】

●破れ、ホールなし

●汚れ、シミなし ミントコンディション

●左ポケットのカーハートタグが跡もなくきれいに外されてます。取る方もいらっしゃるので、むしろオススメ！

●フェードもない美品個体。キレイめスタイルとしても、今から育ててフェードを楽しみたい方へもおすすめ。

●YKKのカーハートオリジナルデカzip。

●2017年2月、USA企画メキシコ製。

● ダックベストはルーズフィット、オーバーサイズデザインの為、M~XLでは大き過ぎると思ってた方にもぴったりのSサイズ。

●西海岸スタイル、オールドサーフ、オールドスケート、ストリートスタイル好きな方にもおすすめ。



【サイズ】

表記サイズ：S

着丈：66cm

身幅：50cm

肩幅：38cm

アーム幅：26cm

※多少の誤差はご容赦願います。



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【ご注意】

※誠に恐れ入りますが、当店ではお値引き等、価格の交渉についてはお断りをさせていただいております。

※サイズに関しては、古着となりますので、当時のサイズ感の表記や生地の縮み、伸びなど発生していますので、必ず平置き実寸を確認した上でご購入の検討をお願い致します。

なお、サイズ表記違いによる返品、返金、交換はお受け致しません。

#fj

#fjchannel

サイズ...S

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

季節感...春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 古着

Carhartt

ダックベスト

V01

BLK

サイズS