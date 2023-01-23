『Champion Reverse Weave ミントグリーン パーカー M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 10時 02分に出品され03月28日 10時 02分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

ChampionのReverse Weaveは、耐久性と快適さを兼ね備えた人気のあるデザインです。特に、裏起毛の素材が特徴で、寒い季節にも最適です。



【デザイン】

ミントグリーンの色合いは、春夏にぴったりの爽やかさを演出します。シンプルなデザインで、カジュアルなスタイルに合わせやすいです。



【サイズとフィット感】

サイズはMediumで、ゆったりとしたフィット感があり、重ね着にも適しています。



- ブランド: Champion

- モデル: Reverse Weave

- サイズ: Medium

- 色: ミントグリーン

- 素材: コットン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Champion

Reverse

Weave

ミントグリーン

パーカー

M