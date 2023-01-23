『00s adidas トラックジャケット ホワイト×バーミリオン バイカラー M【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 17時 41分に出品され05月13日 17時 41分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas Originals

アディダスオリジナルス

トラックトップ トラックジャケット/ジャージ



希少色 バイカラー

80s 復刻版





80年代デザインを復刻したホワイト&バーミリオンの

超希少カラーのバイカラーがとてもオシャレな

アディダスオリジナルスのトラックジャケットです。





多少の使用感と極小のシミがありますが、

目立った汚れや傷はありません。

素人検品のため、細かな見逃しはご容赦ください。





■カラー

ホワイト 白/バーミリオン 朱



■サイズ

表記：XOTサイズ

日本のMサイズ相当



実寸サイズ

着丈約58cm、身幅（脇下）約48cm

肩幅約40cm、袖丈約60cm



※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。



他にもヴィンテージや一点物のアイテムを多数出品中です。



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00s ヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 00s

adidas

トラックジャケット

ホワイト×バーミリオン

バイカラー

M