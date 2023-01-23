『規格外！ロカウェア 極太 オーバーサイズ デニム バギーパンツ 濃紺 B系 古着【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 04時 29分に出品され04月22日 04時 29分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●寸法/平置き



股上 41 股下 67 ウエスト 55 もも周り(わたり)43裾まわり 27 総丈 100



着用者 179cm 70kg 普通体型

ウエストが大きいためベルトで絞って着用しています。





素人採寸につき多少の誤差はご了承ください。





フォロー割実施中！

フォロワーの方限定で以下の料金にてお値引きさせていただきます。購入前にコメントお願い致します！



〜3000円→200円

〜10000円→300円

10001円〜→500円





●商品詳細



B系

チカーノ

00s

デニムパンツ

バギーデニム



ROCA WEARの超極太オーバーサイズB系バギーパンツ。



B系ブランドならではの超極太シルエットと凝ったデザイン。

コテコテのストリートスタイルオールシーズンキマリマス。





オーバーサイズカルチャー、HIPHOP、チカーノスタイル好きな方、してみたい方是非！！







●表記サイズ/



46





●カラー/



インディゴ





●状態/



裾部分に極微小のスレ感ございます



基本的にAランク以上の古着を仕入れておりますが、古着にご理解ある方のみよろしくお願いします！









●送料無料、即購入OKです！





90s ストリート ウエストサイド B系 チカーノ 00s y2k FUBU フブ ECKO UNLTD エコー Sean John ショーンジョン PHAT FARM ファットファーム PELLE PELLE ペレペレJOKER BRAND ジョーカーブランド KARL KANI Johnny blaze ジョニーブレイズ freaky pnb nation triple five soul

カールカナイ ROCAWEAR ロカウェア Southpole サウスポール ファットアルバート ジルボー



デニムカラー···濃紺 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 4XL(5L)以上 ブランド: ロカウェア

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 規格外！ロカウェア

極太

オーバーサイズ

デニム

バギーパンツ

濃紺

B系

古着