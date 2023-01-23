『新品未使用 snidel☆スナイデル ダブルロングコート ピンク【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 39分に出品され03月25日 06時 39分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪

昨年購入しましたが、出番がないため綺麗なうちにお譲りいたします。



◆カラー・・・LPNK

◆サイズ・・・1





新品未使用ですが、自宅保管となりますのでご理解の上ご購入をお願いします。



質問等なければ即購入OKです。



コンパクトに梱包し発送させていただきます。



他サイトでも出品しているため、突然削除する可能性がありますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 snidel☆スナイデル ダブルロングコート ピンク