『新品未使用 snidel☆スナイデル ダブルロングコート ピンク【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 39分に出品され03月25日 06時 39分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|スナイデル
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落札価格13250円
655 入札履歴
終了
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