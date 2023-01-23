『シャネルトートバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 22時 41分に出品され04月20日 22時 41分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昔大阪のヒルトンの店でかいました。

今年の３月に手提げの持つ所新しい革に修理しています。

限定色ですし汚れもあまりなく角の所少し傷がある程度でまだまだ使える状態です。

宜しくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ シャネルトートバッグ