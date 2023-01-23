『MINOLTA AF APO TELE ZOOM 80-200mm F2.8【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 09時 30分に出品され03月03日 09時 30分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MINOLTA ミノルタ AF APO TELE ZOOM High Speed 80-200mm F2.8 G SONY α Aマウント



アダプターを介してα7RVで使用してました。

レンズ表面も非常にクリアだと思います。レンズ内は自然混入の微細な塵がございますが、綺麗な状態です。





【写真に写っているものが全てです】









#f2.8







中古品であることをご理解の上ご購入下さい。見落としなどあるといけないので、ご不明点は事前にご質問ください。



よろしくお願いします。









焦点距離(ワイド側)···71〜150mm



焦点距離(テレ側)···101〜200mm



開放F値···2.9〜4



その他特徴···レンズフード付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: α Aマウント ブランド: ミノルタ