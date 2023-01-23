『HARLEY-DAVIDSON ダメージ加工 Tシャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 00分に出品され03月09日 14時 00分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Harley-DavidsonのカスタムボロTです

袖の部分に裁断が施されており全体的に存在感がある1着になります

サイズはLからXL程度になります



- ブランド: HARLEY-DAVIDSON

- デザイン: ダメージ加工

- 色: ブラック

- デザイン: シンガポールのグラフィック

- 素材: コットン

#harley 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ハーレーダビッドソン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ HARLEY-DAVIDSON

ダメージ加工

Tシャツ