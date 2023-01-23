『POLENE ポレーヌ Numero Sept Tisse バッグ 新品未使用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 08時 33分に出品され03月21日 08時 33分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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箱から出して見ただけで一度も使用していません。





「Numéro Sept」のデザインには、革にシグニチャーの留め具をバッグジュエリーとして丁寧に装飾し、ポレーヌの刻印入りスナップフックを組み合わせ、構築的な外観を持たせています。



サイズ：23 X 21 X 12 cm

重さ：611 g

調節可能なショルダーストラップ、長さ：87 cm

内ポケット

【付属品】保存袋



※お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。



※測り方により誤差が発生することがございます、予めご了承ください。



※こちらは並行輸入品です。











※すり替え防止の為、返品等は対応できかねますので、お写真をよくご覧になり不明な点はご質問下さい。以上ご理解頂けます方のみご検討下さい。



ご理解頂ける方に購入して頂ければと思います。" 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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Sept

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