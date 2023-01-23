『Razer viper v3 pro 訳あり品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 19時 08分に出品され03月05日 19時 08分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用一ヶ月程です。ソールはGhostGlideの点ソールに張り替えています。



ケーブルとグリップテープがありません。

マウス・8000hzドングル・その他付属品の発送となります。(他のタイプCケーブルに接続してお使い下さい)

右クリック下のあたりに写真では見えないような0.01mm程の変色した斑点があります。Razer公式にも問い合わせましたが原因はわかりませんでした。



動作等使用上は全く問題無いのでご理解の上ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: やや傷や汚れあり