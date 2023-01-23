『サントリー山崎12年 箱入り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 11分に出品され03月27日 09時 11分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サントリーピュアモルトウイスキー「山崎」12年

箱入り



ずっと倉庫で保管していたものです。



- ブランド: 山崎

- 種類: シングルモルトウイスキー

- 年数: 12年

- 製造者: サントリー

- 容量: 750ml

- アルコール度数: 43%



種類···山崎

モデル···12年



未開封ですが古酒にて中身の保証は出来かねます。ご理解いただけるお方にお願いします。



※発送後はすり替え防止の為、返品、返金には対応出来ません。

※運搬中の破損は保証致しかねます。



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#BONアルコール 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サントリー