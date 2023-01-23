『【希少】フェンディ ショルダーバッグ ズッカ柄 キャンバス レザー ブラウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 08時 49分に出品され03月10日 08時 49分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム

FENDI クロスボディ 肩掛け 斜め掛け

総柄 ジャガード ズッキーノ

メンズ レディース 男女兼用 ユニセックス

ヴィンテージ ビンテージ VINTAGE



＊大手セレクトショップにて購入の、鑑定検品済み確実正規品です✨



○サイズ

タテ27cm

ヨコ21cm

マチ7cm

ショルダー102cm〜112cm



○状態

バッグに内部のレザー、色落ちなどあります。

特に目立った傷や汚れ等無く美品です✨

末長くご使用頂けるかと思います◎



○カラー

ブラウン

茶系



○素材

キャンバス

レザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



＊保存袋は撮影用のため付属致しません。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



E235 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【希少】フェンディ ショルダーバッグ ズッカ柄 キャンバス レザー ブラウン