『TOMMY HILFIGER フード付きダウンジャケット L【お歳暮】』はヤフオクでから05月15日 00時 02分に出品され05月15日 00時 02分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOMMY HILFIGER フード付きダウンジャケット L



昨冬に新品で購入し、2度ほど着用しましたが自分の好みではない為出品いたします。

ハンガーにかけてクローゼットで保管しておりました。

傷、汚れ等ありません。

ペット飼っておらず、タバコも吸いません。



丈が短く、もこもこしているタイプのダウンです。

これからのシーズンお使いいただけると思います。

ダウンが潰れないよう折りたたみ、ダンボールは梱包いたします。

よろしくお願い致します。



⚠️11/5〜11/15の期間は仕事の関係上、発送手続き不可となります。⚠️





【ブランドの特徴】

TOMMY HILFIGERは、アメリカのファッションブランドで、カジュアルでありながら洗練されたデザインが特徴です。このダウンジャケットは、ブランドのアイコニックなスタイルを反映しています。



【デザインと機能性】

赤と黒のコントラストが目を引くデザインで、フード付きのため、寒い季節に最適です。ダウン素材がしっかりとした保温性を提供し、快適さを保ちます。



【サイズとフィット感】

サイズはLで、ゆったりとしたフィット感があり、重ね着にも対応可能です。カジュアルなスタイルにも、アウトドアにも適した一着です。



- ブランド: TOMMY HILFIGER

- サイズ: L

- 色: 赤/黒

- デザイン: フード付きダウンジャケット

- 特徴: ロゴ刺繍

- 製造国: ベトナム



ご覧いただきありがとうございます。



#ダウン

#ダウンジャケット

#トミーヒルフィガー

#トミー



カラー···レッド



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TOMMY

HILFIGER

フード付きダウンジャケット

L