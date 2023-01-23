『TOMMY HILFIGER フード付きダウンジャケット L【お歳暮】』はヤフオクでから05月15日 00時 02分に出品され05月15日 00時 02分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|トミーヒルフィガー
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¥ 13000
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落札価格7488円
848 入札履歴
終了
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