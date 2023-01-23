『新品 夏着物 証紙付“今甦る赤城の伝統”仕付け糸付 赤城座繰織 紗紬 3925【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 15分に出品され03月20日 23時 15分に終了予定です。即決価格は42,500円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
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¥ 14520
ZF947 単衣 紬 正絹 上質 高級 広衿 着物
¥ 7644
袷 裾ぼかし 落款入り お洒落訪問着 共色八掛小花地紋入り 正絹 11626
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4k2524 名古屋帯 絹 西陣織 真綿紬 白 グレー 花柄 和装 着物
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サト様ご専用西陣織袋帯 唐織
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お宮参り 初着 女の子用 綿入れのピンクの初着もご用意あり
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【着物と帯 時流】F24204s◇正絹 袋帯◇振袖にも 美品 ブラウン ゴールド
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O0522 美品 逸品 粋 池口定男 織の宝石 佐波理つづれ 正絹 袋帯
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正絹 袋帯《縞 花唐草 花紋様》
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作家もの 丹後ちりめん 南天地紋 モノトーン 付け下げ 着物 112a p
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袋帯 全通 こうけち帯 ふくれ織 淡いパープル
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琉球かすり 大城幸弘 反物
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逸品！憧れの輪奈コート
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小紋 反物 着尺 墨流し 絹 シルク
¥ 7410
落札価格42500円
739 入札履歴
終了
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