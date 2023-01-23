『mezzo piano メゾピアノ キッズ 女の子 バッグ リュック ピンク【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 59分に出品され03月29日 08時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #かえる出メゾピアノ

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キッズ 女の子 リュック

mezzo piano メゾピアノ リュック

薄紫と薄ピンクの間くらいの色

リボン 桜色

バッグ リュックサック

サイズフリー

サイズは、写真でご確認願います。



リボン付きのリュックがとても可愛く、これからの季節に大活躍してくれそうです。リボンの色も桜色で、とても素敵です。



他にも色々と出品しておりますので、ご覧頂けたら嬉しいです^_^



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他のお品物とまとめて購入して頂くと、同梱できる場合にお値引き出来ます❗️



こちらのお品物は、新品未使用ですが、店頭にあったものなので初期からの不具合については責任を負いかねます。

また、一度はひとが手に取ったものですので、ご理解の上ご購入願います。汚れ等無いと思いますが、素人の検品ですので見落としがあるかもしれません。お気にされる方は購入をお控えいただいた方が宜しいかもしれません。

ご購入頂いた方に喜んで頂けるように、出品後の保管に気をつけており、発送は丁寧にさせていただきます。



有難うございました。



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カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズファッション小物>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メゾピアノ