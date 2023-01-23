『L.L.Bean 80s ハンティングジャケット 裏地 アニマル柄 USA製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 06時 40分に出品され03月13日 06時 40分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅46

身幅59

着丈76

袖丈58

アメリカ製 made in USA



ヴィンテージのハンティングジャケット、

ダック地で肩や脇のパターン、コーデュロイの切り替え、裏地の動物柄、エルビンの刻印入りボタンが特徴です。



5ポケット、アクションプリーツ入りで機能面もしっかりしています。



タグが不鮮明なので判読できるのがアメリカ製くらいです。

合わせからレディースアイテムでメンズM相当のサイズ感です。



軽微な汚れやアタリ、スレ、ダメージがいくつかあり、裏地に破れやボタンにクラックがあります。

古着になりますのでご理解のうえご検討お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ L.L.Bean

80s

ハンティングジャケット

裏地

アニマル柄

USA製