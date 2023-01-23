『未使用TELFAR Shopping Bag Medium 2wayバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 09時 12分に出品され03月05日 09時 12分に終了予定です。即決価格は16,008円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 テルファーのショッピング バッグ ミディアムになります。

カラーはsageセージになります。

爽やかなミントグリーンで光加減で色味が違って見えるおしゃれなカラーリングです。



公式オンラインで購入したお品です。

ティファニーブルーの色に一目惚れしたのですが、普段小さいバッグばかり使っているので中々使用する機会がなく、未使用のまましまっておりました。



保管するのに畳んでいたのでたたみ癖がついています。



テルファーへNY発のファッションブランドで

海外では"若者のバーキン"と呼ばれるなどセレブ達の間で人気のアイテムです。



-素材

ヴィーガンレザー



-サイズ（cm）

幅 / 高さ / マチ

38㎝/21㎝/13㎝



ストラップ長さ

53㎝



目立つ傷や汚れは見当たりませんが、一度は人の手に渡ったお品です。

素人の自宅保管品になります。

細かなことが気になる方には向きません。

見落とし含め中古品にご理解のある寛大な方のみよろしくお願い致します。



カラー···グリーン



素材···フェイクレザー



特徴···マチあり



特徴···マチあり,横長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: テルファー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用TELFAR

Shopping

Bag

Medium

2wayバッグ