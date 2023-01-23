『【美品】MADOO typ622【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 15時 48分に出品され03月27日 15時 48分に終了予定です。即決価格は43,560円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 購入ご検討くださいます方はお手数ですが本文、プロフィール参照お願いいたします。



品名: typ622

メーカー: MADOO マドゥー

種別:有線イヤホン

購入後使用期間:約3時間

購入時期:2024年10月

購入事時状況:国内オーディオ店で新品購入

状態:美品(素人検品の為、神経質な方はご遠慮くださいませ)

付属品:欠品なし

価格交渉: 単品不可/まとめ買い相談可



商品詳細等は公式ページやレビューされている方を参照くださいませ。



本体と4.4mmケーブルのみ使用

それ以外は未使用



購入したものの使用機会がないので早い間に処分することにしました。



イヤホン保護ポーチに入れ、防湿庫で保管していました。



※開封品の場合は、美品としていても目視し辛い微細な傷・使用感は必ず存在します。素人検品の為ご理解ください。

※出品はいつ取り下げるか分かりませんのでご了承ください。

※金額は気まぐれで上下しますのでご了承ください。



何卒宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マドゥー