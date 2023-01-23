『美品✨️ビームスエフ ラムウール カーディガン スコットランド製 ビームスF【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 07時 42分に出品され04月13日 07時 42分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらはビームスエフのラムウールカーディガンです。

スコットランドウール100%使用した手触りの良いカーディガンです。



■ブランド

ビームスエフ

ビームスF

beams F



■状態

着用回数少なく、美品です✨



■カラー

ベージュ



■表記サイズ 40 (表記L相当かと思います）

肩幅48

袖丈68

身幅52

着丈69

床置き

多少の誤差はご容赦ください。



■素材

ウール100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ビームスエフ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品✨️ビームスエフ

ラムウール

カーディガン

スコットランド製



ビームスF