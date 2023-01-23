『AirPodspro 第2世代【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 20時 28分に出品され04月24日 20時 28分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種別···AirPods Pro



世代···第2世代



定価 39800円



傷や汚れがかなりあります。

たまに音が途切れますが、それ以外は

問題なく使えます。



中古品になりますので、ご理解よろしく

お願いいたします。



他でも出品してるので、いきなり削除する

場合があります。



簡易発送になります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: アップル