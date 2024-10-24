『ZOZO CHAMPIONSHIP 招待券 2024/10/27【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 10時 01分に出品され04月23日 10時 01分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【10月27日 本線どの日でも1枚】

※日にちが迫っているため、

郵送では10/27午前中しか間に合いません。

宅急便コンパクトでお送りするか、

10/26（土）夕方まででしたら、

直接成田付近でお渡しします。



※直接お渡し希望の方は

購入前にコメントより連絡ください





- イベント名: ZOZO CHAMPIONSHIP

- 日付: 2024年10月22〜27日



急遽、行けなくなったため出品します。



【イベント概要】

ZOZO CHAMPIONSHIPは、ゴルフファンにとって見逃せないイベントです。世界的なプレイヤーが集結し、熱い戦いが繰り広げられます。



⚫︎駐車券は付いておりません、

あらかじめご了承ください。



【イベント詳細】

ZOZO CHAMPIONSHIPは、

2024年10月24日〜27日に開催される

ゴルフファン必見のイベントです。



- イベント名: ZOZO CHAMPIONSHIP

- 日付: 2024.10.24（木）〜27(日)

- 場所: 習志野カントリークラブ



【開催情報】

開催日は2024年10月22日から27日までの6日間。ACCIOBA GOLF Narashino Country Clubで行われ、ゴルフの最高峰を体験できます。



- イベント名: ZOZO CHAMPIONSHIP

- 開催日: 2024年10月22日(火)〜27日(日)

- 会場: ACCIOBA GOLF Narashino Country Club

- チケット種類: 招待券



ご覧いただきありがとうございます。



枚数···1枚



選手···男子ゴルフ PGA



エリア···関東 商品の情報 カテゴリー: チケット>>>スポーツ>>>ゴルフ 商品の状態: 新品、未使用