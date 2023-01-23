『【送料無料】ルイヴィトン アルマ ヴェルニ ルージュフォーヴィスト GM 赤紫【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 11時 24分に出品され03月27日 11時 24分に終了予定です。即決価格は86,777円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品から、ご覧いただきありがとうございます♪



10年〜前に、イタリアのヴェネツィア店にて購入しましたが、数回使用したのみで、自宅保管しておりました。



多少の傷、汚れはございますが、メンテナンスいただければ、未使用に近い美品で、まだまだ使用可能です。



落ち着いた色合いで、また大容量、様々なシーンで活用頂ける品のある商品です♪



[ブランド] ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）

[モデル名] アルマGM

[型番] M93596

[対象] レディース

[素材] ヴェルニ

[カラー] 赤紫

[重量] 約900g

[サイズ]

H約30cm x W約39cm x D約18.5cm

ハンドル高さ：約11cm



[仕様]

開閉式：ダブルファスナー

内側：オープンポケット x 2

[付属品]

保存袋、鍵、



あんしん鑑定ご希望であれば、ご購入の前にコメントいただければ、オプションお付け致します。



あくまでも、中古品とご理解いただいた上で、ご検討宜しくお願いいたしますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

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