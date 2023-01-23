『ラシット ハーフムーン ワンショルダーバッグ グレージュ ムーンバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 00時 35分に出品され03月10日 00時 35分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラシット ハーフムーン

ワンショルダーバッグ

グレージュ

ムーンバッグ



1年ほど前に公式サイトで購入しました。

定価25300円

車での外出時に使用していました。

本革でとても上質なバッグです。



断捨離のため出品しますが、気に入っているので突然取り消す可能性ございますm(_ _)m

大人気のバッグで完売しているようなので、お探しの方に使っていただけると嬉しいです。



※ペット、喫煙者なし

※目立った傷や汚れは見当たりませんが、新品ではありませんので写真を参考に、状態をご確認の上ご購入お願いいたします。

※本革の性質上、元々細かいシワのようなシボがございます。

※タグなし。



※ビニール袋に入れて、水濡れ対策をして、らくらくメルカリ便にて発送いたします。

多少圧縮される可能性あります。

圧縮希望されない方は、コメントにてお知らせくださいませ。送料差額プラスにて対応させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ラシット ハーフムーン ワンショルダーバッグ グレージュ ムーンバッグ