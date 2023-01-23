『【DAC様用】BRIEFING BEAMS+別注ネオトリニティライナー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 08時 21分に出品され03月27日 08時 21分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離に伴い出品します。BEAMSプラス別注のエアフォースブルー色の頑丈なバッグです。表面一部に擦れや金属部分に剥げた後があるものの全体的には比較的綺麗かと思います。

ショルダーベルトもあります。

バッグの中もかなり綺麗です。

あくまでも中古品であるため、写真を見てご判断願います。ノークレームノーリターンで宜しくお願い申し上げます。



USA製で頑丈な為、まだまだガシガシ使えるタフさを感じさせる一方で、コンパクトなサイズ感からスマートな印象も感じられます。





以下、公式HPより引用



■サイズ

幅 41.6／高さ 28／マチ 9.5／持ち手 34.5／ショルダー部分 ～124／重量(g) 1690



■デザイン

定番3WAYバッグ 「TRINITY LINER」を、アメリカ空軍のフライトジャケットを彷彿とさせる〈BEAMS PLUS〉独自のエアフォースブルーカラーで別注。



■ディテール

ブリーフ、ショルダー、リュックと3WAYで使用できるバッグは、シルエットをコンパクトにすることで、電車内や移動時もスッキリと持ち運び可能。内側には約13インチのラップトップトップPCをストレスなく収納できる、クッション付きPCスリーブを設けています。タテ型、ヨコ型どちらで持った時にも取り出しやすいよう、フロント部のインナーポケットは斜めに配したジップポケット仕様です。

リュック用のストラップはバッグの背面に収納可能で、やや薄くマチを設計しているため、バリスティックナイロンを使用しながらも軽快でスマートな印象。



■素材

本体素材は1050デニールのバリスティックナイロン、付属パーツもミルスペック（軍用規格）をクリアしたものを使用。ハードな使用環境を想定したタフな素材使いです。



カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【DAC様用】BRIEFING BEAMS+別注ネオトリニティライナー